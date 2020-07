Un calciatore del Siviglia è risultato positivo al test del Covid. Lo ha annunciato la società andalusa che non ne ha rivelato il nome.

Sarebbe asintomatico, in perfette condizioni di salute e in autoisolamento domiciliare un giocatore del Siviglia risultato positivo al test del Coronavirus effettuato lo scorso 27 luglio e che lo stesso club andaluso ha comunicato per mezzo di una nota ufficiale sul proprio sito.

Il calciatore del Siviglia positivo al Covid – la cui identità non è stata resa nota dalla società – salterà quindi la partita contro la Roma valvole per l’accesso alla ‘Final Eight’ di Europa League ed in programma il prossimo giovedì 6 agosto. Dopo il caso Fuenlabrada e il giocatore Mariano Diaz del Real Madrid risultato positivo, il mondo del calcio non risulta esente dal Coronavirus, come successo lo scorso 9 luglio in Bulgaria dove risultarono positive 60 persone tra calciatori e tifosi a seguito dei festeggiamenti per la finale della Coppa nazionale.







La squadra andalusa farà a meno di un suo tesserato nella partita ottavi di finale Europa League Siviglia-Roma, a riportarlo l’ufficio stampa del club che informa anche tifosi e appassionati di quanto segue: “Il Sevilla FC ha immediatamente informato tutte le autorità sportive e sanitarie competenti di questa circostanza, isolato la persona infetta, sospeso temporaneamente l’allenamento della squadra come misura preventiva e svolto attività di disinfezione presso le strutture, seguendo rigorosamente i protocolli stabiliti per queste situazioni“.

Intanto il calciatore del Siviglia positivo si sottoporrà ad un secondo test Coronavirus: “ Dato che il positivo era noto, il club ha già effettuato due nuovi controlli PCR individuali sul resto dello staff. Nel primo, tutti i test effettuati sono stati negativi. I risultati del secondo test, che è stato effettuato oggi, arriveranno giovedì mattina“. Negli ultimi giorni sono scoppiati nuovi casi di Covid tra calciatori dopo una festa a Praga a seguito della quale circa 68 persone contrassero il virus.