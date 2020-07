Per la gioia dei tifosi rossoneri, Ibrahimović ha deciso di restare in casa Milan. Del contratto si discuterà nei prossimi giorni.

Buone notizie per i tifosi milanisti: Zlatan Ibrahimovic ha deciso di continuare con il Milan. Resterà in rossonero: l’ingaggio partirà da 4 milioni.

Ibra, il futuro al Milan

Doveva concludersi il 30 giugno 2020 l’esperienza di Zlatan Ibrahimovic con il Milan.

A causa dell’emergenza Coronavirus, che ha causato lo slittamento dell’intero campionato fino a fine estate, il contratto era stato prolungato fino ai primi giorni di agosto. Sembrava, dunque, che Zlatan fosse intenzionato a lasciare il Milan subito dopo la scadenza di questa proroga eccezionale. Ad una giornata dalla fine del campionato, però, è arrivata la notizia: Ibra ha deciso di restare con i suoi compagni rossoneri. Determinante in questa decisione il tecnico Stefano Pioli, con il quale l’attaccante ha sviluppato un ottimo rapporto.

Anche il rapporto con i compagni, che vedono in Ibra il proprio leader ed il campione da cui prendere esempio, è stato un fattore altrettanto decisivo. Sembra quindi che in casa rossonera si respiri un forte spirito di squadra. La trattativa ufficialmente deve ancora partire, ma si prevede che le parti siano intenzionate ad incontrarsi dopo l’ultima partita di campionato.

L’accordo

Con 10 gol stagionali e una serie di ottime prestazioni, le quotazioni dell’attaccante sono schizzate alle stelle.

La base per l’ingaggio è di quattro milioni di euro netti – in questa stagione Zlatan ne ha guadagnati tre per sei mesi – più gli eventuali bonus legati al numero di gol e presenze, al rendimento in Europa League ed al raggiungimento della Champions League per la stagione 2021 – 2022. Bisognerà aspettare ancora alcune settimane per la stipulazione del nuovo contratto, ma per il momento i Diavoli possono tirare un sospiro di sollievo e godersi, di nuovo, le magie del numero 21.