Federer protagonista del nuovo spot Barilla: gioca a tennis sui tetti con due bambine.

Durante il lockdown per l’emergenza coronavirus aveva avuto un grande successo sui social il video di Carola e Vittoria, due ragazzine vicine di casa e tenniste dello stesso club di Finale Ligure, che avevano trovato un modo originale per allenarsi non potendo uscire di casa: palleggiare a distanza, da un tetto all’altro.

Quelle immagini, così pregne di voglia di vivere e fare sport, avevano dato una ventata di ottimismo al paese, all’epoca fortemente colpito dai casi di coronavirus. Anche l’Atp (l’associazione dei tennisti professionisti di tutto il mondo) aveva condiviso quel filmato e da tutto questo clamore mediatico ne è nato uno spot per Barilla che vede protagonista il campione della racchetta Roger Federer. Lo svizzero gioca sui tetti proprio con le due bambine.

Carola e Vittoria, dai palleggi sui tetti… a quelli con Roger Federer https://t.co/GgjrnQ94lW pic.twitter.com/X5zjP30ros — OK Tennis (@oktennis) July 31, 2020

Federer gioca sui tetti per lo spot Barilla

Non è la prima volta tra l’altro che le due giovani tennisti finiscono in uno spot. Anche la Nike aveva deciso di puntare su di loto e replicare quella partita sui tetti.

In sole 24 ore il video del brand sportivo è stato visto da quasi 20 milioni di persone su Twitter.





In questo video sono stati inclusi pochi secondi della clip di Carola e Vittoria che giocano sui tetti nel periodo di quarantena.