L'Atalanta perde uno dei suoi campioni: Josip Ilicic è bloccato in Slovenia. Umberto Marino fa sapere: "Assente in Champions".

Dopo l’infortunio di Muriel, già tornato in campo con i compagni, resta il giallo sulla vicenda di Josip Ilicic: il campione dell’Atalanta è tornato in Slovenia per “problemi familiari”, ma non sono trapelati ulteriori dettagli sul suo conto.

Josip Ilicic, lontano per “problemi familiari”

Quattro gol contro il Valencia, estasi tecnico sportiva che gli permette di spiccare in Champions e in Serie A. Josip Ilicic per Bergamo è uno dei campioni indiscussi. Poi la pandemia, l’irrefrenabile conto delle vittime. La città piegata a causa dall’emergenza sanitaria. Ilicic pare abbia risentito del prolungato lockdown trascorso a Bergamo.

Dall’11 luglio, dopo la partita contro la Juventus, di lui si sa molto poco.

Al Corriere della Sera l’allenatore Gianpiero Gasperini avrebbe commentato con poche parole: “Gli stiamo vicino”. Anche i compagni di squadra non hanno rilasciato ulteriori informazioni. La sua perdita in Champions League contro il Paris Saint Germain sarebbe molto grave.





A tal proposito, Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha commentato: “Il nostro obiettivo era recuperare Josip per la partita di Champions a Lisbona”.

Quindi ha aggiunto: “Probabilmente non sarà così, ma lui sa che la squadra gli vuole bene, che la città lo ama e gli darà il suo sostegno”. Non manca la vicinanza della squadra e dell’intera comunità atalantina: “Lui è un bergamasco, lo vogliamo con noi”, è il suo messaggio di incoraggiamento.