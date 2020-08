Lo sfogo dopo l'ultima giornata di campionato è chiaro: Antonio Conte vuole lasciare l'Inter e sogna di tornare alla Juve.

Lo sfogo dopo l’ultima giornata di campionato pesa come un macigno sul futuro tra Antonio Conte e l’Inter: il tecnico pugliese è arrivato a -1 dalla Juventus (sebbene i bianconeri abbiano tirato i remi in barca a titolo acquisito) e non è rimasto per nulla soddisfatto della scarsa protezione avuta dalla società Inter nel corso della stagione.

Parole pesantissime quelle di Conte nel post-partita di Atalanta-Inter che adesso mettono a repentaglio il futuro lavorativo per la prossima stagione. Perché, sebbene la testa sia rivolta agli impegni di Europa League, Antonio Conte sta pensando al suo futuro. Con un sogno nel cassetto: poter tornare alla Juventus. Dopo il suo addio, arrivato nel 2014 in modo improvviso, i bianconeri si sono affidati a Max Allegri. L’estate scorsa, poi, un possibile riavvicinamento ma con la dirigenza che gli preferì Sarri.





Antonio Conte vuole tornare alla Juventus

E adesso, secondo quanto rilanciato da La Repubblica, l’indiscrezione che avrebbe del clamoroso: da settimane Antonio Conte starebbe sentendo qualche suo ex calciatore (Chiellini, Bonucci e Buffon quelli rimasti in attività con la Juventus) per capire se Maurizio Sarri sarà riconfermato o meno sulla panchina delle Zebre anche per la prossima stagione.

Un profilo, quello di Conte, che piace molto a Nedved e Paratici che lo rivorrebbero a Vinovo. Ma a decidere è la società e la rottura con gli Agnelli sembra proprio insanabile. La frase sul ‘ristorante da 100 euro’ non è mai andata giù all’attuale patron della Juventus. Ché già lo scorso anno ha bocciato l’idea di un ritorno di Conte. Avrà cambiato idea adesso?