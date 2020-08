Telefonata tregua tra Conte e Zhang: sarà addio dopo l’Europa League?

Una telefonata definita cordiale dalla società Inter: così è stata firmata la tregua tra Conte e Zhang.

Tregua in casa Inter anche se a fine stagione tutto lascia presagire al clamoroso ribaltone: intanto testa solo ed esclusivamente all’Europa League. Questo, dunque, il sunto della telefonata tra Conte e Zhang: le tensioni rimangono e la contrapposizione interna anche, ma ora arriva il momento di accantonare questi temi.

Adesso testa alla competizione europea mentre ogni altro problema andrà affrontato a fine stagione quando tutti faranno le loro valutazioni.





La telefonata tra Conte e Zhang

Conte, tornato ad Appiano lunedì 3 agosto, non ha chiarito con i dirigenti ma ha ribadito il suo pensiero ai cronisti: “Farò tutto il possibile per rendere il progetto vincente”.

E un segnale dalla società arriva subito: Sanchez è pronto a restare definitivamente all’Inter e a firmare un contratto triennale. E così nell’Inter delle frizioni arriva un altro squillo dopo Hakimi. Certo non sarà sufficiente a risolvere la situazione, visto che la frattura allenatore-dirigenza è netta e difficilmente ricomponibile, ma almeno darà un’arma in più a Conte in questo finale turbolento.

Conte chiede la testa di Piero Ausilio (citato tra le righe nel post-partita contro l’Atalanta parlando di una denuncia di Spalletti risalente a febbraio 2018) ma potrebbe aver rovinato i rapporti anche con Beppe Marotta.

Il futuro, se dovesse diventare più tetro, lo vorrebbe lontano da San Siro. Dovrà rinunciare a un contratto da 12 milioni di euro perché per andare via dovrà rassegnare le dimissioni. Con un orecchio sempre puntato sulle frequenze di Vinovo, in casa Juventus…