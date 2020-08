Negli ottavi di Europa League Sarri si gioca non solo un'eventuale qualificazione contro il Lione ma anche il suo futuro alla guida della Juventus.

Negli ottavi di finale di Europa League la Juventus punta a giocarsi l’eventuale qualificazione contro il Lione di Rudi Garcia, ma lo spettro di un’ipotetica sconfitta aleggia soprattutto sulla testa di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano rimane infatti in bilico sulla panchina della vecchia signora dopo il finale di campionato non all’altezza delle aspettative, al quale si sono aggiunte le sempre più insistenti voci di un possibile addio del bomber Cristiano Ronaldo.





Juventus-Lione, la cronaca

Nonostante una Juventus apparso offensiva già dai primi minuti è il Lione a passare in vantaggio al 12esimo con un calcio di rigore ottenuto dai francesi dopo un contatto in area tra Aouar e Betancur. Depay dal dischetto non sbaglia e porta i transalpini sull’1 a o.

Le formazioni delle due squadre

Per questo match i bianconeri si sono affidati al 4-3-3 con Szczesny in porta e a seguire Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alez Sandro in difesa, poi Betancur, Pjanic e Rabiot a centrocampo e infine Bernardeschi, Higuain e Cristiano Ronaldo in attacco. Gli uomini di Rudi Garcia, scendono invece in campo con un 3-5-2, con Lopes tra i pali e poi Denayer, Marcelo e Marçal in difesa, Dubois, Caqueret, Bruno Guimaraes, Aouar e Cornet a centrocampo e infine in attacco le due punte Depay e Toko Ekambi.