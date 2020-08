Stephan Lichtsteiner lascia il calcio: ‘Sono orgoglioso’

Stephan Lichtsteiner lascia il calcio a 36 anni, dopo aver giocato per dieci anni in Italia, nella Lazio e nella Juve.

Stephan Lichtsteiner lascia il calcio a 36 anni, dopo 10 anni in Italia. La carriera del calciatore si è conclusa e ad annunciarlo è stato proprio lui, sul suo profilo Twitter. Il terzino svizzero è nato nel 1984 e nell’ultima stagione ha indossato la maglia dell’Augsburg.

L’uomo ha comunicato a tutti che ha deciso di appendere le scarpe al chiodo e di dire addio al calcio. Un annuncio che ha coinvolto moltissimi suoi fan e tifosi delle squadre in cui ha giocato. Nella sua carriera ha giocato in Italia per dieci anni, tre nella Lazio e sette nella Juventus.

Un saluto e un abbraccio ai miei carissimi fans e followers! Grazie di cuore, Steph 🙏🏻❤️

A kind goodbye and a big hug to my dear fans and followers! Thank you so much, Steph 🙏🏻❤️ #thankyou @SFV_ASF @1886_gc_zuerich @osclilleosc @OfficialSSLazio @juventusfc @Arsenal @FCAugsburg pic.twitter.com/729Yfw7tc7 — Stephan Lichtsteiner (@LichtsteinerSte) August 12, 2020

Stephan Lichtsteiner lascia il calcio

“Dopo un paio di settimane di riflessioni, ho deciso di fermarmi e di ritirarmi dal calcio giocato. Con questo video vorrei ringraziarvi per le splendide emozioni vissute insieme. Sono orgoglioso del cammino fatto insieme, partendo dal Grasshoppers, poi il Lille, la Lazio, la Juventus, l’Arsenal, per finire con l’Augsburg. E ovviamente i tanti anni con la nazionale. Quindi grazie mille per tutto. Ogni tanto mi farò sentire.

Un abbraccio, vi voglio bene” ha annunciato Stephan Lichtsteiner sul suo profilo Twitter.





Il calciatore ha vinto 7 scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane con la Juventus, una Coppa Italia e una Supercoppa con la Lazio e un campionato svizzero con il Grasshoppers.

“Ci hai fatto viaggiare, Swiss Express, grazie di tutto e in bocca al lupo”, con queste parole il club bianconero ha deciso di ringraziare il calciatore. Stephan Lichtsteiner ha deciso di lasciare il calcio, ma prima ci ha pensato per diverso tempo, in modo da riuscire a fare la scelta giusta. Il suo annuncio è stato un modo per rivolgersi direttamente ai suoi fan.