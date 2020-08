MotoGp: spaventoso incidente tra Zarco e Morbidelli

Il MotoGp d’Austria è stato sospeso in seguito ad un grave incidente avvenuto tra il francese Zarco e Morbidelli, trasportato d’urgenza in ospedale. Incidente che ha sfiorato Valentino Rossi e Vinales, lontani per pochi centimentri dai due piloti coivolti.

La gara è stata sospesa per alcune decine di minuti, per poi riprendere. Zarco è tornato ai box con le sue gambe. da valuatare le condizioni di Morbidelli.