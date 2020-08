L’Inter di Conte è ufficialmente nella finale di Europa League grazie ad una vittoria di 5-0 contro lo Shakthar Donetsk. Non accadeva da 10 anni.

L’Inter di Antonio Conte, è l’ultimo baluardo italiano ad essere in gara in una competizione straniera in questo 2020. Il fatto è a dir poco straordinario in quanto era da più di 10 anni che l’Inter non arrivava in una finale europea.

L’Inter, sarà la prima squadra italiana arrivare in finale di Europa League (ex Coppa Uefa) dopo ventuno anni. L’ultima volta che è arrivata in finale è stato nel 1998. L’anno successivo vinse il Parma, dove tra l’altro militava un giovanissimo Buffon. Questo rese il Parma l’ultima squadra italiana a vincere questa competizione.

Inter in finale di Europa League

Il sogno dell’Inter, ha iniziato a divenire realtà, grazie al colpo di testa di Lautaro Martinez. al ventesimo minuto portando così l’Inter in vantaggio, senza lasciare scampo allo Shakhtar Donetsk.

Da lì in poi, la partita è stata caratterizzata da una lunga goleada. Nel corso della partita hanno infatti segnato Danilo D’Ambrosio poi nuovamente Martinez.

Ha poi chiuso la partita Romelu Lukaku, autore degli ultimi due gol.

L’Inter ha vinto 3 Coppe Uefa

Nella sua gloriosa storia, l’Inter ha vinto tre coppe Uefa. Si tratta di un record tutto italiano che vede l’Inter pari merito con la Juventus. La prima vittoria in Coppa Uefa risale al 1991 sotto la guida di Trapattoni. Per ritornare nuovamente sul tetto d’Europa, dovremo aspettare il 1993/1994.

A fronte di un campionato quell’anno andato male, il percorso verso la Coppa Uefa, fu un piccolo miracolo che permise l’Inter di vincere nuovamente. L’ultima volta ufficiale in cui l’Inter ha vinto questo prestigioso premio è stato infine, nel 1998. Il resto è storia. Ora dopo 22 anni, ci ritroviamo a sostenere l’unica squadra italiana in gara.