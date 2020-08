Le condizioni di Alex Zanardi migliorano, a riferirlo è il San Raffaele.

Dopo più di due mesi dal tragico incidente del 19 giugno scorso, arrivano finalmente delle buone notizie riguardo Alex Zanardi con le sue condizioni di salute che sarebbero molto migliorate. A comunicarlo è l’Ospedale San Raffaele: “Dopo un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive in seguito al ricovero del 24 luglio – fa sapere l’istituto in una nota alla stampa – il paziente ha risposto con miglioramenti clinici significativi”.

Alex Zanardi: migliorano le sue condizioni

L’ex pilota e ora campione paraciclista era stato trasferito d’urgenza al nosocomio San Raffaele per essere sottoposto ad un nuovo delicato intervento dopo che soltanto due giorni prima era arrivato da Siena a Villa Beretta, nel Lecchese, una struttura riabilitativa. Zanardi, infatti, sembrava in via di miglioramento dopo l’incidente, ma un ulteriore peggioramento delle sue condizioni aveva obbligato i medici a nuovi provvedimenti.

Attualmente è assistito e trattato con cure semi-intensive presso l’Unità Operativa di Neurorianimazione, diretta dal professor Luigi Beretta.





Dal giorno del suo ricovero, in condizioni da subito definite molto gravi, l’intero mondo dello sport e dello spettacolo si era mobilitato in suo favore con messaggi di solidarietà e sostegno per questa ennesima sfida cui è chiamato l’ex pilota automobilistico.

Lo stesso avevano fatto i suoi molti fan. Da allora i primi bollettini medici e poi un lungo silenzio chiesto e ottenuto dalla famiglia e dai medici. Ora c’è una speranza in più, e i fan tutti si uniscono alla sua battaglia.