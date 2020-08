Tramite un post su Instagram, il portiere della Roma Antonio Mirante ha rivelato di essere risultato positivo al coronavirus a seguito di un test.

A poco più di due settimane dalla fine del campionato di Serie A il portiere della Roma Antonio Mirante è risultato positivo al coronavirus. È stato lo stesso giocatore ad annunciare la positività al tampone in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram nella giornata del 19 agosto, in cui afferma tuttavia di essere asintomatico e in buone condizioni di salute.

La positività di Mirante arriva dopo quella di altri due ragazzi della primavera che hanno contratto il virus negli scorsi giorni.





Coronavirus, positivo Mirante della Roma

Nella storia Instragram pubblicata nel pomeriggio di mercoledì, Mirante afferma: “Ciao a tutti, come alcuni di voi sapranno sono risultato positivo purtroppo al test del Covid-19.

Volevo dirvi che sto bene, non ho alcun sintomo, né febbre né tosse e mi sento bene. Sono in isolamento, spero di guarire presto e riniziare il prima possibile la preparazione con i miei compagni. Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi state mandando, un abbraccio ancora”.

Una brutta tegola per la Roma appena acquistata dall’imprenditore statunitense Dan Friedkin, che arriva dopo l’annuncio del 18 agosto riguardo altri due giocatori della primavera giallorossa trovati positivi al Covid-19 a seguito del tampone.

Così come Mirante, anche i due giovani calciatori sono asintomatici e in buone condizioni di salute, ma sono stati posti in isolamento domiciliare dalla società in vista di ulteriori controlli sanitari che dovrebbero avvenire nei prossimi giorni.