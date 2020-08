Dopo i casi di Cagliari e Roma, anche nel Napoli è risultato positivo al Coronavirus un calciatore.

Altri due casi di contagi da coronavirus nel calcio: un calciatore del Napoli e uno del Brescia sono risultati positivo al test. Si tratta del terzo caso dopo quelli rilevati tra le fila del Cagliari e della Roma.

Andrea Petagna positivo al Coronavirus

Andrea Petagna, come si legge dal comunicato ufficiale della società Napoli calcio, è risultato positivo al Coronavirus dopo la positività del fratello. Al momento il calciatore è in isolamento e sta bene.

Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Petagna, asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 20, 2020

Calciatore del Brescia positivo al Coronavirus

Un calciatore del Brescia è risultato positivo al coronavirus.

Il giocatore era appena rientrato dalla Sardegna (zona diventata rischiosa negli ultimi gorni), e il test sierologico ha confermato al sua positività.

Il ragazzo (al momento rimane anonima la sua identità) è asintomatico, ma è previsto come da protocollo sanitario il tampone per le persone venute a contatto con lui. Anche i suoi compagni di squadra e lo staff tecnico dovranno effettuare il test e in caso isolarsi per la quarantena preventiva.

Nelle prossime ore si sapranno gli esiti dei test. Al momento però la società di Cellino ha deciso di non dare indicazioni sulla prossima partecipazione alla Serie B delle rondinelle.





I casi di Cagliari e Roma

Quello di Brescia è il terzo contagio nel mondo del calcio italiano rilevato in poche ore.

Nella giornata di mercoledì 19 agosto, il Cagliari ha dovuto rimandare il ritiro programmato a causa della positività dell’attaccante Despodov, che si è aggiunto ai precedenti Ceppitelli, Cerri e Bradaric. Tutti e 4 sono asintomatici e sono stati messi in isolamento, come da protocollo.

Anche a Roma preoccupa l’improvviso contagio del portiere Mirante e di due ragazzi delle Primavera, anch’essi di rientro dalla vacanze in Sardegna. Il club capitolino ha deciso per precauzioni e di sospendere tutte le attività programmate fino al 24 agosto, quando saranno previsti nuovi test.