Finalmente è arrivato il gran giorno. Il Siviglia di Lopetegui, ha sfidato l’Inter di Conte in un match senza esclusioni di colpi e ricco di Goal.

Tripletta vincente per il Siviglia, che trionfa nella finale di Europa League. La partita della resa dei conti contro l’Inter è stata particolarmente ricca di goal senza esclusioni di colpi: il Siviglia di Lopetegui ha trionfato vincendo per 3 a 2.

Il match si è giocato allo stadio “Stadion Köln” di Colonia in Germania a porte chiuse e in campo neutro così come stabilito dal protocollo Uefa in base alle nuove direttive anti-covid. Per permettere a quante più persone possibili di vedere questo match, la partita è stata trasmessa su Tv8 e su Sky Sport per gli abbonati alla rete satellitare. Si tratta del sesto titolo nella competizione per il Siviglia in altrettante finali disputate: nessuno come la squadra di Lopetegui in questa competizione.

Finale di Europa League, Siviglia-Inter

Gli iberici in finale sono stati trionfatori altre cinque volte, mentre i nerazzurri hanno vinto tre volte. L’evento è stato comunque straordinario perché l’Inter non giocava una finale europea da 10 anni. L’ultima volta che una squadra italiana ha vinto una finale di coppa Uefa è stato ormai nel lontano 1999.

Parliamo naturalmente di quel Parma dei miracoli che superò il Marsiglia per 3 a 0.

Purtroppo in questa partita per l’Inter non è stato abbastanza. Il re di coppe come viene soprannominato, il Siviglia ha avuto la meglio. La coppa è stata lanciata dal capitano del Siviglia Jesus Navas.

I momenti salienti

Il primo tempo della partita è stato caratterizzato da una grande ricchezza di Goal. L’Inter è stata la prima a passare in vantaggio grazie ad un goal di Romelu Lukaku al quinto minuto su Rigore.

Il Siviglia è poi passato in vantaggio con una doppietta di Luuk de Jong rispettivamente al dodicesimo e al trentatreesimo sempre del primo tempo. Al settaquattresimo del secondo tempo infine il goal di Diego Carlos che ha deciso la partita. Il match è poi terminato in seguito ai sei minuti di recupero.