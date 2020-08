Altro caso covid in Serie A: Sinisa Mihajlovic è risultato positivo. Il serbo è asintomatico, e si trova già in isolamento.

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al covid-19. A riferire la notizia è la società felsinea in un comunicato ufficiale. Il tecnico serbo è asintomatico e ora si trova in isoalmento. Previsto tampone per collaboratori e giocatori nella giornata di lunedì 24 agosto.

Covid, positivo Sinisa Mihajlovic

Altro caso di covid in Serie A: il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al virus. A riportare la notizia è la società felsinea in un comunicato ufficiale.

Attualmente l’allenatore serbo è asintomatico, sta bene e si trova già in isolamento, come previsto dalle misure anticovid del protocollo nazionale. Nei giorni scorsi sono stati effettuati i test sui giocatori e staff tecnico della Primavera, con esito negativo.

Lunedì 24 agosto previsti tamponi per i menbri dello staff e i giocatori della Prima Squadra.

Campionato nuovamente a rischio?

Nel giro di pochi giorni la Serie A ha registrato un aumento dei casi preoccupante. Prima di Mihajlovic, infatti, a Napoli era risultato positivo Andrea Petagna, mentre a Roma due giovani della Primavera e il portiere della Prima Squadra Mirante. Al momento chiudono il cerchio il centrocampista del Sassuolo Boga e Pulgar della Fiorentina.

Tutti i giocatori sono asintomatici e sono già sati messi in isolamento. Si tratta perlopiù di contagi relativi ai focolai scoppiati in Sardegna, dove molti calciatori abitualmente trascorrono le vacanze.

Tuttavia, il rappresentante dei medici della Serie A Gianni Nanni ha paventato uno slittamento dell’inizio della prossima stagione sportiva, nel caso i contagi aumentino nelle prossime settimane. Idea che al momento rimane solo uno spauracchio.