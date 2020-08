Moto 2, al GP di Stiria incidente grave per tre piloti. Lowes travolge Chantra e Navarro, coinvolgendoli in una catena pericolosissima.

Paura in Moto2 al GP Stiria per un incidente grave che ha coinvolto tre dei piloti in gara. In avvio, Sam Lowes ha travolto i colleghi Chantra e Navarro, sbagliando la staccata e facendo sì che si generasse una pericolosa carambola.

Immediato l’intervento dei soccorsi in pista, soprattutto per il pilota thailandese e quello spagnolo.





GP Stiria: incidente per Lowes

Fortunatamente sia Chantra che Navarro non sembrano aver riportato gravi ferite, bandiera nera per Lowes che ha poi provato a proseguire la sua gara.

Dopo lo schianto si è temuto il peggio per i tre coinvolti, in occasione del terzo giro sul tracciato austriaco di Spielberg.

Lowes è arrivato in curva ad altissima velocità, probabilmente cercando un attacco sugli avversari, finendo per toccare Somkiat Chantra e Jorge Navarro.

Il primo ha sbattuto con la testa, protetta dal casco, contro la moto del secondo: tutti e due sono rimasti per terra, doloranti, preoccupando i presenti.

Incidente anche per Canet

Dopo l’impatto e il soccorso da parte dei medici di gara, il giovane Lowes è riuscito a rimettersi in sella e rientrare in pista ma ha dovuto fermarsi obbligatoriamente.

In vista del prossimo appuntamento del Mondiale, è probabile che per lui possano esserci ulteriori penalità anche se non è auspicabile. Sempre durante il GP di Stiria, Aaron Canet ha commesso un errore finendo fuori pista: la sua moto gli è finita addosso. Dolore al ginocchio e trasporto in barella verso l’ambulanza per il pilota classe 1999, per fortuna nessuna grave conseguenza né infortuni seri.