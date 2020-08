Il terzino della Roma Bruno Peres è positivo al covid, ma sui social fa sapere si star bene e di trovarsi già in isolamento.

L’esterno della Roma Bruno Peres è risultato positivo al covid. Il brasiliano ha già fatto sapere tramite un messaggio sui social di essere asintomatico e di trovarsi già in isolamento. Si tratta del terzo caso di contagio, dopo quelli precedenti di Carles Perez e Mirante.

Bruno Peres positivo al covid

Nella Roma è risutato positivo al covid anche Bruno Peres. Il terzino brasiliano ha dato l’annuncio della sua positività sui social, e in un messaggio ha già tranquilllizato i tifosi:

“Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 ma voglio far sapere a tutti che sto bene e che non ho sintomi. Ora rispetterò i giorni di isolamento ma non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare con il resto della squadra in vista dell’inizio di stagione.

Ci vediamo presto e sempre Forza Roma!“.





Contagi in aumento

Si tratta del terzo positivo rilevato in poche settimane nella squadra capitolina, dopo quelli di Carles Perez e Antonio Mirante, senza contare i due giocatori della Primavera.

Ogni giorno che passa aumentano i casi covid nel calcio, causa soprattutto della vacanze vissute dai calciatori in luoghi dove risulta complicato evitare l’assembramento.

Non è passata inosservata la notizia della positività all’estero di Paul Pogba. L’ex centrocampista della Juve ora in forza al Manchester United è asintomatico e si trova già in isoalalembto, coem previsto dal protoccolo sanitario. A causa del suo contagio, il c.t della Francia Deschamps ha dovuto escluderlo dalle prossime gare di Nations League contro Svezia (5 settembre) e Portogallo (8 settembre).