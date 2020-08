In base a quanto rivelato da L'Equipe la Juventus avrebbe contattato il padre di Leo Messi per sondare il terreno

In base a quanto rivelato da L’Equipe la Juventus avrebbe contattato il padre di Leo Messi per sondare il terreno e capire i possibili margini di trattativa.

La Juventus avrebbe contattato il padre di Messi

È una domanda che prima o poi si sono posti tutti gli appassionati di calcio: come sarebbe veder giocare nella stessa squadra Leo Messi e Cristiano Ronaldo? Una domanda a cui i tifosi bianconeri sarebbero molto contenti di dare una risposta, soprattutto dopo le voci di un presunto contatto della dirigenza bianconera con il padre della Pulce.

In base a quanto rivelato da L’Equipe, infatti, la Juventus avrebbe contattato il padre di Leo Messi per capire i possibili margini di trattativa per portare il calciatore a vestire la maglia bianconera.

Un’operazione senz’ombra di dubbio molto onerosa, con il Psg e il Manchester City che restano in vantaggio.

In base alle ultime voci di calciomercato, d’altronde, sembra che Messi sia diretto proprio verso il Manchester City dove ritroverebbe l’allenatore Pep Guardiola. Allo stesso tempo, stando quanto rivelato dal quotidiano francese L’Équipe, il papà di Messi avrebbe sentito telefonicamente anche il ds del Paris Saint-Germain Leonardo per parlare del futuro del sei volte Pallone d’Oro. Al momento nessuna trattativa è ancora conclusa e non resta quindi che attendere di scoprire in quale squadra giocherà la prossima stagione Leo Messi.