Dopo Mirante, Carles Perez e Bruno Peres anche Justin kluivert è risultato positivo al coronavirus.

Avvio di stagione decisamente complicato per la Roma del nuovo presidente americano Dan Friedkin. Il giovane attaccante olandese Justin Kluivert, figlio di Patrick, ex Ajax, Milan e Barcellona, è risultato positivo al coronavirus.





Kluivert, 21 anni, è sbarcato a Roma nell’Estate del 2018 proveniente dall’Ajax. Si tratta del quarto giocatore della Roma contagiato dal Covid-19. Oltre al figlio d’arte olandese, infatti, sono risultati positivi anche il portiere Antonio Mirante, il difensore brasiliano Bruno Peres e l’attaccante spagnolo Carles Perez. I giocatori si trovano in isolamento, in attesa di guarire e iniziare la preparazione estiva in vista dell’imminente ripresa dell’attività agonistica.

Il terzino brasiliano aveva comunicato la notizia sul canale Instagram. “Purtroppo sono risultato positivo” ha scritto Bruno Peres “ma voglio far sapere a tutti che sto bene e non ho sintomi. Ora rispetterò i giorni di isolamento, ma non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il resto della squadra in vista della stagione. Ci vediamo presto”.



Roma, Kluivert positivo al coronavirus

A poche settimane dalla ripresa del campionato, previsto per sabato 19 Settembre, la Roma di trova quindi a dover gestire 4 casi di positività. Per questa ragione, onde evitare altri contagi, la società giallorossa ha deciso di rimandare l’inizio del ritiro. La squadra è infatti chiamata a presentarsi presso il Fulvio Bernardini sabato 29 Agosto.