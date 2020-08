24 ore di Le Mans, tragedia sfiorata in pista

24 ore di Le Mans, sfiorata la tragedia in pista tra due piloti.

Lo spettacolo della 24 ore di Le Mans riservata alle moto poteva essere rovinato da un grave incidente avvenuto in pista dove è stata letteralmente sfiorata una tragedia. Nello specifico, alle prime luci dell’alba, una moto è scivolata a terra a causa della forte pioggia e dell’asfalto bagnato.

Il pilota, dopo essersi rialzato, ha tentato di rimettere in piedi il mezzo, ma proprio in quel momento è sopraggiunto un’altro concorrente delle gara che è passata tra lui (mancato per pochissimi centimetri) e la sua moto che è stata invece colpita facendo cadere anche l’altro centauro. Per fortuna, entrambi i piloti sono illesi.

24 ore di Le Mans:tragedia sfiorata

La corsa a causa dell’incidente è stata sospesa per permettere agli operatori del circuito francese di ripulire la pista e mettere in sicurezza i due piloti. La gara è ripresa solo dopo alcuni minuti e si è conclusa con la vittoria del team ufficiale Honda. L’FCC TST Honda infatti ha portato a casa il successo dopo esser stata in testa al Bugatti Circuit già dalla seconda ora di gara.





I piloti del team che si sono avvicendati in pista, Mike di Meglio, Josh Hook e Freddy Foray hanno difatti mantenuto la calma nonostante le difficili condizioni atmosferiche e hanno mostrato un gran feeling sin dalla prima uscita con la nuovissima Honda CBR 1000RR-R.

Nel duello per il secondo posto, il team campione del mondo Webike SRC Kawasaki (composto dai piloti Guarnoni, E.Nigon e Checa) si è imposto invece sul Suzuki Endurance Racing Team (Masson, Black, Simeon).