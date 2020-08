Confermate in Lega le date di inizio della Serie A 2020/21, previste per il 19-20 settembre. La settimana successiva ripartiranno Serie B e C.

Nella mattinaya di lunedì 31 agosto nella sede della Figc sono state confermate le date del 19-20 settembre per l’inizio del campionato di Serie A della stagione 2020-21. Il consiglio Federale stilerà poi il calendario ufficiale nelal giornata di emrcoledì 2 settembre.

La Serie C ripartirà invece il 27 settembre.

Serie A, confermate le date d’inizio

La Serie A ripartirà a tutti gli effetti: nella mattinata di lunedì 31 agosto, infatti, nella sede della FIGC sono state confermate le date di inizio del 19-20 settembre, come già preventivate nei mesi precedenti. Confermata la data del 23 maggio 2021 come termine del campionato, che poi lascerà spazio agli Europei, rimandati a causa covid nel 2020.

Alle 12 si è tenuto a Roma il Consiglio federale che ha deciso le sorti della prossima stagione di calcio, comprese le categorie inferiori. Presenti al Consiglio il Presidente della Lega Dal Pino, il presidente dell’AIA Nicchi e della Lega Dilettanti Sibilia.

Confermata poi la ripartenza per la Serie C, prevista per il 27 settembre, così come quella Serie B il 26 settembre. Previsto per il 2 settembre il sorteggio del calendario ufficiale della nuova Serie A che verrà.





Rivoluzione arbitrale

In attesa di conferme o smentite sulle possibili modifiche che l’AIA attuerà sul regolamento (in particola modo sull’utilizzo del VAR), l’AIA annuncia una piccola rivoluzione interna.

A partire dalla stagione 2020/2021, Can A e can B saranno unificate, quindi tutti gli arbitri potranno esser designati per dirigere entrambi i campionati, senza distinzioni.

Solo nella giornata di martedì 1 settembre verrà ufficilalizzato il nome del designatore unico.