Inter, morto il papà di Antonio Candreva: “Ti porterò sempre con me”

Dopo una lunga malattia, è morto Marcello, il padre di Antonio Candreva. Il centrocampista ha pubblicato una foto e una dedica in suo ricordo.

All’indomani della conferma di Conte sulla panchina interista, la squadra si stringe attorno al dolore di Antonio Candreva. Dopo una lunga malattia, è morto il padre di Candreva: “Ti porterò sempre con me. Ciao Pa”, è la dedica che il centrocampista ha pubblicato sui suoi social.

La foto lo ritrae sorridente e solare abbracciato a papà Marcello. Moltissimi i messaggi di cordoglio e tante le condoglianze inviate da tifosi e amici, colleghi e avversari.

Morto il padre di Antonio Candreva

Papà Marcello si è spento giovedì 27 agosto: a darne la notizia, lunedì 31, è il figlio Antonio, celebre giocatore dell’Inter.

Ad aprile, nel pieno dell’emergenza coronavirus, era stato lo stesso Antonio Candreva a confidare le difficoltà che il padre stava affrontando.

“Non parlo molto della mia vita privata. Mio padre da un anno sta combattendo contro un brutto male. Quindi in questo momento anche se non fisicamente gli sono vicino e lo abbraccio”. Lukaku, Zappacosta e Giovinco sono alcuni dei colleghi che hanno inviato un messaggio di vicinanza alla famiglia Candreva per la triste perdita.



La foto che il centrocampista ha pubblicato sul suo profilo Instagram è stata commentata anche da Aquilani, Criscito, il giocatore del Parma Darmian e Lazaro, ma anche Alessandro Cattelan e il celebre duo Pio e Amedeo. Il procuratore Federico Pastorello dedica parole d’affetto per il padre di Antonio Candreva: “Marcello uomo di altri tempi”, ha scritto su Instagram.