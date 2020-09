Nations League, Italia – Bosnia 1-1: Sensi risponde a Dzeko

Si conclude con il risultato di 1-1 la partita di esordio nella Nations League 2020/2021 dell'Italia contro la Bosnia.

Italia – Bosnia 1-1

Riparte da un pareggio la Nazionale Italiana, dopo l’interruzione dovuta all’emergenza coronavirus.

Un pareggio che va ad interrompere la striscia di 11 successivi consecutivi di Mancini. Dopo un primo tempo finito a reti inviolate, a sbloccare il risultato ci ha pensato Dzeko al 57′. A pareggiare qualche minuto dopo Sensi, complice la deviazione di Sunjic. Prossimo impegno della Nazionale è previsto per lunedì con l’Olanda ad Amsterdam

“Dispiace non aver vinto la prima partita ma il pareggio prima o poi doveva arrivare.

Ci abbiamo provato fino alla fine, c’era un po’ di stanchezza ma i ragazzi hanno fatto bene”. Sono queste le parole del ct azzurro Roberto Mancini al termine del match ai microfoni della Rai. Ha poi aggiunto: “Ci manca brillantezza ma è normale, hanno fatto una buona gara. L’importante è che abbiano giocato bene e non abbiano dimenticato quanto fatto fino a 10 mesi fa. L’assenza di Chiellini? Avevamo paura che si potesse far male e abbiamo aspettato un attimo”.

Dal suo canto Sensi, l’autore del gol, ha dichiarato: “Sono contento per il gol, ma c’è rammarico per il risultato. Ritrovarsi dopo dieci mesi non è stato facile. Era difficile trovare spazi, avremmo dovuto essere più veloci nella manovra”.