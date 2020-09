In tribuna nel corso della partita Portogallo - Croazia Cristiano Ronaldo è stato richiamato in quanto non indossava la mascherina

In tribuna nel corso della partita di Nations League, Portogallo – Croazia, Cristiano Ronaldo è stato richiamato in quanto non indossava la mascherina. Il campione della Juventus ha quindi preso una mascherina e l’ha prontamente indossata.

Cristiano Ronaldo senza mascherina

Cristiano Ronaldo ha assistito alla partita di esordio nella Nations League del Portogallo dalla tribuna a causa di un’infezione al dito del piede destro per il quale è sotto trattamento antibiotico da due giorni.

Nonostante ciò è stato ugualmente protagonista della serata per via della mascherina.

Seduto sugli spalti dell’Estadio do Dragao, il campione è stato richiamato nel corso del primo tempo in quanto seguiva la partita in tribuna sprovvisto di mascherina. Pur essendo distanziato dagli altri, infatti, il protocollo definito dall’Uefa per la ripresa delle attività stabilisce che tutti coloro presenti in tribuna debbano indossare la mascherina per ridurre al minimo i rischi di contagio del virus.





Cristiano Ronaldo è stato quindi richiamato da un’addetta dello staff Uefa. Il calciatore a quel punto ha preso una mascherina e l’ha subito indossata.