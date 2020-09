Buone notizie per l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic. Il tecnico è risultato negativo al doppio tampone. Potrà tornare in campo.

Finalmente sono arrivate delle buone notizie per Sinisa Mihajlovic e per la squadra del Bologna. Il tecnico di origine serba è risultato negativo al doppio tampone sconfiggendo così il Coronavirus. A partire dunque da martedì 8 settembre, Mihajlovic potrà tornare in campo ad allenare la sua squadra.

L’allenatore del Bologna già colpito lo scorso anno da una grave forma di leucemia era stato contagiato dal Coronavirus il 23 agosto. Il contagio era avvenuto al suo rientro dalle vacanze in Sardegna. A causa di ciò non era riuscito a presentarsi con la sua squadra al ritiro di Pinzolo.



Sinisa Mihajlovic ha sconfitto il Covid

“Alla luce dell’esito negativo degli ultimi due tamponi per il rilevamento del Covid-19 eseguiti come da procedura, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic può riprendere la sua regolare attività. Domani dunque sarà al centro tecnico Niccolò Galli per dirigere l’allenamento della squadra”. Questo è quanto è stato riportato dalla nota ufficiale in merito alle condizioni di salute dell’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic.

In seguito al suo contagio al Coronavirus, il caso dell’allenatore serbo aveva sollevato non poche polemiche in quanto, durante le vacanze in Sardegna si era recato in locali dove il rischio di contagio era alto.

Ricordiamoci che proprio la Sardegna sta attraversando un periodo duro a causa dell’elevato numero di persone e lavoratori che sono stati contagiati durante la stagione estiva. Anche il figlio era risultato positivo al tampone. Ora potrà finalmente tornare a tirare un sospiro di sollievo e soprattutto rientrare di nuovo sul campo per lavorare in vista del prossimo inizio del campionato di serie A 2020-2021, augurandosi che possa continuare ad allenare il suo Bologna ad alti livelli.