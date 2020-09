Stasera, lunedì 7 settembre l’Italia disputa la seconda partita della fase a gir0ni della Nations League. L’avversario è l’Olanda allenata da Lodeweges. La partita che si gioca alla Cruyff Arena, sarà fondamentale per l’Italia in termini di classifica.

Nella prima partita, la nazionale azzurra guidata da Roberto Mancini, aveva pareggiato contro la Bosnia, mentre l’Olanda aveva battuto la Polonia per 1-0. Una curiosità: l’Italia nel corso della Storia non ha mai perso nel campo di Amsterdam e potrebbe rivelarsi un buon auspicio ancora una volta. Per chi non vuole perdersi la partita è trasmessa in chiaro su Rai1 e sulla piattaforma Raiplay. La telecronaca è condotta da Antonio Di Gennaro e Alberto Rimedio.

Nations League: Olanda battuta dall’Italia

La partita non ha mancato di dare emozioni sia nel primo che nel secondo tempo. Il match si è concluso con una vittoria grazie primo Goal di Barella al primo minuto di recupero del 45esimo del primo tempo. Nonostante la sforbiciata dell’olandese di Depay sul finire della partita, non c’è stato nulla da fare. La partita è terminata dopo i cinque minuti di recupero al 95esimo.