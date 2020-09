Rottura del legamento del ginocchio sinistro per Zaniolo: l'infortunio lo terrà fuori 6 mesi .

Brutte notizie per i tifosi della Roma e della Nazionale italiana arrivano dall’Olanda: Nicoló Zaniolo è nuovamente costretto a fermarsi per un infortunio al legamento crociato, stavolta al ginocchio sinistro. È questo la diagnosi ufficiale dopo la risonanza magnetica svolta dal giocatore a Villa Stuart dove domani, 9 settembre, verrà operato per poi dare il via al nuovo lungo percorso di riabilitazione.

Nel corso della scorso stagione il giocatore giallorosso aveva già dovuto affrontare un lungo stop per la rottura del legamento del ginocchio destro, ma, anche grazie al lockdown da coronavirus, era riuscito a tornare in campo prima della fine del campionato. Ora una nuova grana che preoccupa i tifosi della Capitale.

Zaniolo, infortunio al ginocchio sinistro

I tempi di recupero per infortuni di questo tipo è di norma di 6 mesi, il che vuol dire che il tecnico della Roma Fonseca potrà riaverlo a disposizione non prima del mese di marzo 2021, magari in vista di Fiorentina-Roma da giocarsi il giorno 3 del mese.

Troppo presto per dirlo, soprattutto considerando che si tratta del secondo grave infortunio in breve tempo e dunque si cercherà di non forzare il rientro del giocatore.

Zaniolo, dal canto suo, promette su Instagram di tornare presto: “Per le tantissime persone che mi stanno chiedendo come sto,stamattina ho svolto le visite di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro! Ringrazio tutti quanti sia tifosi della Roma che no per il supporto…tornerò presto!”