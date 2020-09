Aurelio De Laurentiis ha il coronavirus: secondo quanto appreso non sarebbe asintomatico né l'unico della sua famiglia positivo.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al coronavirus. Il giorno precedente alla scoperta aveva partecipato all’assemblea di Lega insieme agli altri rappresentanti dei club di Serie A.

Aurelio De Laurentiis positivo al coronavirus

Secondo quanto si apprende l’uomo non sarebbe asintomatico né l’unico membro della sua famiglia ad essere infetto.

Anche un altro suo parente avrebbe infatti contratto l’infezione, anche se non è ancora trapelato chi. La sua situazione andrà tenuta sotto controllo perché l’uomo, nei mesi caldi dell’epidemia, aveva manifestato una forte polmonite. Stando a quanto appreso nei giorni precedenti le autorità sanitarie avrebbero trovato positivo anche un dirigente del Napoli.

Sarebbe quindi De Laurentiis il partecipante alla riunione di Lega con il coronavirus, di cui Repubblica aveva dato notizia qualche ora prima senza citare il nome.

Gli altri dirigenti e presidenti che si sono incontrati sarebbero stati informati della situazione e dovranno ora osservare l’isolamento o effettuare i tamponi per verificare l’eventuale contagio. Secondo le indiscrezioni l’uomo non avrebbe indossato la mascherina in diversi momenti della giornata.

Il risultato dell’incontro dei vertici del club di Serie A all’Hotel Hilton di Milano aveva portato alla firma di una svolta storica per il campionato italiano. Sono infatti convenuti intorno alla creazione di una società partecipata da fondi di investimento per gestire i diritti tv delle patite.