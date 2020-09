Alex del Piero e la beneficenza: l'ex stella bianconera prepara nel suo ristorante pasti caldi per aiutare i senzatetto di Los Angeles

Un campione dentro e fuori dal campo: Alex del Piero, l’indimenticata bomber della nazionale e bandiera della Juventus, sta dando una mano ai senzatetto di Los Angeles, messi a dura prova dalla povertà e dal Covid.



Del Piero e la beneficenza

Nel calcio e nella vita, Alessandro del Piero è stato per molti da esempio. L’ex stella bianconera oggi vive a Los Angeles, dove ha aperto un ristorante-pizzeria di lusso, N. 10. Proprio nella sua metropoli Alex, da sempre attivo nel campo della beneficenza, ha voluto dare una mano ai meno abbienti. Con un suo contributo alla ong californiana St. Joseph Center, ha potuto aiutare i senzatetto e le famiglie in gravi difficoltà economiche.

Dal suo ristorante N. 10, Alex ha fatto preparare diversi pasti per i più poveri, ma non si è fermato qui: ha voluto consegnare il cibo di persona, sempre con il gran sorriso che lo contraddistingue.





Alex e l’aiuto ai senzatetto

Su Instagram hanno spopolato le foto del numero 10 bianconero armato di sorriso e sacchetti con il cibo destinato ai più poveri. L’ex calciatore ha anche inserito una citazione della moglie di Martin Luther King: “La grandezza di una comunità si misura in base alle azioni compassionevoli dei suoi membri”. Al termine della giornata di consegne, Alex ha commentato: “È un onore portare sorrisi e pasti caldi dove ce n’è più bisogno.

Qui a Los Angeles, il St. Joseph Center lavora duramente per aiutare chi non ha una casa e chi è in difficoltà”.