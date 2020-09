Alvaro Morata è approdato a Torino per sostenere le visite mediche con la Juventus: lo spagnolo si trasferisce in prestito biennale ai bianconeri.

Alvaro Morata vestirà la maglia della Juve nelle prossime due stagioni. L’attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid è arrivato mercoledì 22 settembre a Torino per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto con i bianconeri.

L’arrivo dello spagnolo al club di Andrea Agnelli segna una frenata nelle trattative con altri due potenziali innesti nel reparto offensivo.

Luis Suarez, infatti, dopo aver sostenuto gli esami all’Università di Perugia per ottenere la cittadinanza italiana, sembra ormai ad un passo dalla firma con l’Atletico Madrid. Edin Dzeko, invece, potrebbe restare alla Roma, dato che i giallorossi non hanno trovato l’accordo per l’arrivo di Arkadiusz Milik dal Napoli.

Il ritorno di Alvaro Morata alla Juventus

Alvaro Morata si è mostrato sorridente alle porte del J-Medical prima di sostenere le visite di routine necessarie prima di apporre la firma sul contratto.

Insieme a lui la moglie Alice, originaria di Mestre e attualmente in dolce attesa, e i figli Alessandro e Leonardo. Per l’attaccante spagnolo si tratta di un ritorno in Italia, dato che già dal 2014 al 2016 aveva vestito la maglia della Juventus, collezionando 63 presenze e 27 gol. Ora avrà una nuova occasione.

Il classe ’92 è pronto a trasferirsi ai bianconeri in prestito dall’Atletico Madrid, club che detiene il suo cartellino, per due stagioni.

L’accordo è stato raggiunto sulla base di 10 milioni per il primo anno e altri 10 per il secondo, mentre il riscatto è fissato a 45 milioni, che scalerebbero a 35 milioni nel caso in cui questo avvenisse al termine dei due anni. Alla Juventus l’attaccante troverà anche un ex compagno: Cristiano Ronaldo, con cui ha militato tra le fila del Real Madrid.