Kevin Prince Boateng ha scelto la sua prossima destinazione: l'attaccante ghanese è pronto a vestire la maglia del Monza in Serie B.

Il Monza ha messo a segno un colpo di mercato di lusso per la categoria cadetta. Il club brianzolo, neo-promosso in Serie B, ha infatti acquisito il cartellino di Kevin Prince Boateng. L’attaccante ghanese non ha mai giocato nella seconda categoria italiana, ma con le sue qualità e la sua esperienza intende portare in alto i biancorossi.

La parabola di Kevin Prince Boateng

Kevin Prince Boateng da anni, ormai, è legato professionalmente e sentimentalmente all’Italia. Prima gli inizi in Germania e Inghilterra poco fortunati, poi il trasferimento al Milan nel 2010. Tra le fila rossonere l’attaccante ha dato mostra delle sue qualità, raccogliendo le attenzioni di diversi top club. Dopo l’addio al club di Milano alcune parentesi, tra cui quella allo Schalke 04, prima del ritorno in Italia per vestire la maglia del Sassuolo.

Un’avventura durata meno di una stagione, data l’offerta arrivata a gennaio dal Barcellona per un prestito. Il classe ’87 non ha potuto dire di no, ma ai blaugrana ha trovato poco spazio. È per questa ragione che quest’estate sarebbe dovuto ripartire dalla Fiorentina, che ha acquisito il suo cartellino dai neroverdi e lo ha ceduto lo scorso anno a titolo temporaneo al Besiktas, ma un colpo di scena ha cambiato le sue sorti.

L’arrivo di Boateng al Monza

Kevin Prince Boateng ha accettato la corte del Monza, club neo-promosso in Serie B che vuole conquistare il doppio salto di categoria. Gli obiettivi sono ben definiti e l’arrivo del trequartista ex Milan e Borussia Dortmund è soltanto l’ultima dimostrazione. I buoni rapporti con Silvio Berlusconi, recentemente dimesso dal San Raffaele, e Adriano Galliani hanno probabilmente infierito nel “sì” del ghanese, che adesso è pronto per un nuovo inizio.

La volontà del giocatore è di ritrovare la continuità persa negli ultimi anni e tornare ad essere protagonista sul campo. Presto il classe ’87 effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto.

“Era un’idea che avevo da tempo e l’abbiamo portata avanti. Prince arriva a titolo definitivo, firma un contratto per quest’anno che si rinnoverà fino al 2022 in caso di serie A. Non è stato semplice ma quando ti muovi con alle spalle uno come Silvio Berlusconi le cose diventano più accessibili“, ha spiegato l’amministratore delegato Adriano Galliani ai microfoni di Monza News.