Zlatan Ibrahimovic è positivo al covid: brutta notizia per Pioli che dovrà rivedere il suo assetto tattico a poche ore dal match di EL.

Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al covid. Una tegola in casa rossonera, a poche ora dal match del terzo turno preliminare di EL contro i norvegesi del Bodo/Glimt. Ora Pioli dovrà trovare l’alternativa tattica per sostituire lo svedese. A rischio i match di campionato contro Spezia e Crotone.

Ibrahimovic positivo al covid

Guai in casa Milan: Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al covid. Dopo la notizia di Duarte, i tamponi hanno confermato la positività del campione svedese. Una tegola che arriva a poche ore dal match del terzo turno preliminare di EL contro i norvegesi del Bodo/Glimt. Si attendono ulteriori dettagli dal comunicato del club.



Coperta corta

Nella giornata di mercoledì 23 settembre in un comunicato ufficiale il Milan aveva già dato la notizia della positività del difensore Duarte, messo già in quarantena preventiva.

A parte il brasiliano, tutti gli altri tamponi erano risultati negativi. Per questo motivo la notizia di Ibrahimovic arriva come un fulmine a ciel sereno a Milanello, e ora Pioli dovrà davvero inventarsi qualcosa per sostituire il campione svedese.

Nelle prime due uscite stagionali contro lo Shamrock Rovers e il Bologna, Ibra è andato a segno 3 volte.

Sostituire la fisicità e la leadership del’ex PSG non sarà semplice, anche se contro i norvegesi potrebbe bastare qualche ritocco. Possibile esordio da titolare del giovane Colombo. Un’alternativa che Pioli potrebbe essere costretto a replicare in campionato, visto che Zlatan salterà le partite contro Crotone e Spezia.