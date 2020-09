"La leucemia è tornata per la terza volta, il trattamento che sto ricevendo non funziona", questo il drammatico annuncio di Miguel Van Damme.

Miguel Van Damme ha annunciato che la leucemia è tornata ad affliggerlo per la terza volta. Il portiere del Cercle Brugge ha pubblicato su Instagram un drammatico video, rivelando che ormai non esiste più alcuna cura per le sue condizioni. Ogni tentativo effettuato dai medici, infatti, ha dato esito negativo.

La leucemia di Van Damme

Miguel Van Damme lotta ormai da tempo contro la leucemia, scoperta nel giugno 2016 a seguito di alcuni controlli. Un anno dopo il portiere era riuscito a guarire ed aveva firmato un contratto con i belgi del Cercle Brugge. Il giocatore, a gennaio scorso, ha tuttavia avuto una ricaduta e si è sottoposto a trapianto del midollo osseo. L’ultimo trattamento, tuttavia, non sta funzionando. Le speranze dei medici sono adesso poche.

Van Damme: “Non mi arrenderò mai”

“Purtroppo, sono di nuovo qui con cattive notizie. Ieri i risultati della biopsia del midollo osseo hanno dimostrato che la leucemia è tornata nel midollo osseo. Ciò significa che il trattamento che sto ricevendo ora non funziona. Ora l’unica cosa che possono fare è tenermi in vita il più a lungo possibile.

Non ci sono altre opzioni ora, perché ho già avuto tutto quello che posso avere“.

Le parole di Miguel Van Damme sono come un fulmine a ciel sereno per tutti gli appassionati di sport, che da mesi seguono con apprensione la sua drammatica storia. Il lieto fine, ad oggi, non sembra destinato ad arrivare per il portiere ventisettenne.

L’unica speranza è che i medici possano scoprire un nuovo trattamento: “L’unica cosa che possono fare per me ora è tenermi in vita il più a lungo possibile, finché qualcuno da qualche parte nel mondo non si presenta con un nuovo trattamento.

Purtroppo non è ancora così. Ora vengo messo in quarantena per 4 settimane con la chemioterapia. Questo ha già dimostrato che può espellere la leucemia dal mio corpo, anche se solo temporaneamente. Questo potrebbe darmi un po‘ di tempo“.

“Per quanto tempo posso continuare così – continua Van Damme – non lo so. Di certo non mi arrenderò e farò di tutto per rimandarlo il più a lungo possibile. Sarà molto dura, per via della cruna dell’ago, un po‘ di speranza, continuo a crederci.

Non mi arrenderò mai. Sarà molto dura, sono sulla cruna dell’ago, un po ‘di speranza, continuo a crederci. Non mollerò mai“.