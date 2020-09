Ore di attesa per le sorti di Genoa-Torino: tra i rossoblu confermati da un nuovo ciclo di tamponi gli 11 giocatori positivi al Coronavirus.

I tesserati del Genoa hanno effettuato un nuovo ciclo di tamponi alla Asl3: confermata la positività di 11 giocatori e 3 membri dello staff. I test a cui si sono sottoposti gli altri dipendenti e i dirigenti, invece, sono risultati negativi.

Si attendono ancora gli esiti dei test sugli altri calciatori e sui tesserati del Napoli, squadra che i rossoblù hanno affrontato nell’ultimo turno di Serie A.

Covid-19: la situazione in casa Genoa

In casa Genoa attualmente quasi metà della rosa è dunque positiva al Covid-19. Nel caso in cui arrivasse il via libera da parte della Asl per la ripresa degli allenamenti per coloro che sono risultati negativi al tampone, questi dovranno effettuare i test ogni giorno.

Inoltre, potranno allenarsi soltano a piccoli gruppi. Una condizione che potrebbe pregiudicare la preparazione in vista della prossima sfida di campionato.

Genoa-Torino a rischio?

Sabato 3 ottobre il Genoa dovrà scendere in campo contro il Torino. In questi giorni si era ipotizzato un possibile rinvio, ma la Lega sembra propendere per il “no”. Se, da un lato, il protocollo sanitario della FIGC non contiene alcuna norma in merito, esiste la possibilità di rifarsi al protocollo UEFA.

In base a quest’ultimo la gara dovrebbe essere disputata purché almeno 13 giocatori, di cui un portiere, siano convocabili.

Il Genoa, intanto, attende decisioni dall’alto, che dovrebbero arrivare nel pomeriggio di oggi mercoledì 30 settembre, a seguito del Consiglio di Lega.