Non stava bene Serena Williams, già da quell’infortunio di inizio settembre nella semifinale degli Us Open. Ha voluto lo stesso fare un tentativo, ma nonostante la vittoria nel primo turno ha dovuto abbandonare il Roland Garros, torneo che si gioca sulla terra rossa in cui Serena è risultata campionessa per ben tre volte in carriera.

Il tendine d’Achille ferma quindi la Williams nella lotta al suo quarto successo parigino.

“Faccio fatica a camminare“. Queste le prime parole di Serena in conferenza, che poi continua: “Dopo il riscaldamento ho deciso, in condivisione con l’allenatore, che la scelta giusta fosse quella di non giocare. Avrò bisogno di due settimane di stop e di almeno quattro o sei settimane di riabilitazione, difficilmente parteciperò ad altri tornei entro la fine dell’anno.

Do sempre il 100% e quando posso anche di più, ma penso che questo sia un infortunio con cui non si possa scherzare, perchè uno dei peggiori“.

Rimandata al prossimo anno la corsa al 24esimo titolo Slam, che porterà Serena a pareggiare le vittorie di Margaret Court. Si ferma anche la corsa al maggior numero di vittorie in un Major, nel tentativo di raggiungere l’infortunato Roger Federer a quota 362 successi, contro i 357 della Williams.

Torneranno in campo entrambi il prossimo anno.

Nonostante i suoi 39 anni, la Williams vuole continuare a giocare e in un post su instagram saluta la Francia così “Ti amo Parigi, tornerò, non vi preoccupate, grazie per il supporto. Sarò out, ma non per troppo tempo”.

View this post on Instagram

Paris- I love you don’t worry I’ll be back- love you all thanks for the support. Out but not for long 💪🏿

A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on Sep 30, 2020 at 3:36am PDT