Il regolamento della Lega prevede che si possa giocare con 13 giocatori negativi al Coronavirus. In caso contrario scatta la sconfitta a tavolino.

In seguito al rinvio della partita Genoa-Torino, la Lega di Serie A ha provveduto a diffondere sui suoi canali istituzionali il comunicato ufficiale che spiega cosa succederà da ora in poi qualora dovessero esserci dei casi positivi. Il regolamento prevede che per disputare la partita basteranno 13 giocatori negativi.

Se il numero di casi positivi dovesse essere tale da non consentire alla squadra di giocare si potrà procedere con il rinvio per una sola volta nell’arco della stagione. Diversamente potrebbe essere stabilita la sconfitta a tavolino.

Serie A, si gioca con 13 giocatori

La Lega Serie A Tim ha deciso. Si può giocare con 13 giocatori negativi al Coronavirus di cui almeno un portiere. Per quanto riguarda il rinvio delle partite inoltre la Lega ha annunciato: “qualora, in un arco temporale di sette giorni consecutivi di calendario dieci o più calciatori del Club ai quali sia stato assegnato il numero di maglia dovessero risultare positivi al virus SARS-CoV-2, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A disporrà automaticamente il rinvio della prima gara utile nel quale sarà impegnato il Club, che sarà riprogrammata in una data stabilita insindacabilmente dal Presidente stesso”.

Tuttavia per quanto riguarda le gare seguenti, dovranno essere disputate pena la sconfitta a tavolino: “Il Club, anche nell’ipotesi in cui vi sia la positività di dieci o più calciatori (insorta nell’arco temporale di sette giorni), dovrà disputare tutte le suddette gare nell’ipotesi in cui disponga di tredici calciatori”. Il comunicato infine prosegue specificando che: “Il rinvio che precede sarà concesso a ciascun Club per una sola volta nel corso della stagione sportiva e ciò indipendentemente dalla competizione nel quale esso sia disposto”.