Nell'Atalanta risulta un caso positivo al coronavirus. La società orobica ha deciso di annullare la conferenza stampa in programma a Zingonia.

In casa Atalanta si è registrato un positivo al covid. Per questo motivo è stata annullata la conferenza stampa di Gasperini, in programma alle 13.30 nel pomeriggio di sabato 3 ottobre, alla vigilia del match contro il Cagliari. Nel comunicato ufficiale il club dice che il tesserato è asintomatico.

Positivo Atalanta, annullata conferenza stampa

Dopo i casi del Genoa, ora anche l‘Atalanta registra un caso positivo, e per questo motivo è stata annullata la conferenza stampa di Gasperini in programma a Zingonia. Al momento non si conosce l’identità del nuovo contagiato. ” In seguito ai test effettuati, si rileva un caso di positività al Covid-19 a bassa carica virale all’interno del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate“.

Così recita il comunicato riportato dal club orobico.

Focolaio Genoa

La situazione continua a peggiorare a Genova, sponda rossoblu. Un nuovo comunicato della società ligure riporta la positività di altri tre giocatori: Domenico Criscito, Darian Males e Davide Biraschi. “Il Genoa Cfc informa che in seguito agli esami strumentali effettuati in data 02/10/2020 sono risultati positivi al Covid-19 i calciatori Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males“.

Ricordiamo che a causa dei precedenti contagi, la FIGC aveva deciso di rinviare il match Genoa-Torino. Momenti di trepidazione anche a Napoli, dove la positività di Zielinski preoccupa l’ambiente.

Il giocatore sta bene ed è in quarantena, ed ora si aspettano i risultati del terzo giro di tamponi per la sfida contro la Juventus, in programma domenica 4 ottobre alle 20-45.