"Ringrazio l'Inter per aver creduto in me", queste le dichiarazioni di Romelu Lukaku dopo essere stato eletto Mvp dell'Europa League 19/20.

Romelu Lukaku è il miglior calciatore della stagione 2019/20 di Europa League. A regalargli il titolo di Mvp una giuria composta dagli allenatori dei 48 club che hanno partecipato alla fase a gironi della competizione e da 55 giornalisti. L’attaccante dell’Inter, in questa edizione, ha collezionato numeri da record.

La cavalcata di Lukaku in Europa League

L’Inter non è riuscita ad alzare la Coppa al cielo, venendo sconfitta in finale dal Sivilia. I nerazzurri, tuttavia, sono riusciti ad incantare ogni appassionato di calcio, regalando fino all’ultimo giro di orologio prestazioni lodevoli. Uno dei protagonisti della cavalcata del club di Milano in Europa League è stato senza dubbio Romelu Lukaku.

Nella sua prima stagione in Italia il belga ha collezionato ben 51 presenze e 34 reti, tra campionato e Coppe.

Numeri che gli hanno permesso di agguantare il record di Ronaldo “Il Fenomeno”. In Europa League i gol sono stati ben 7 su sei gare, senza dimenticare quelli messi a segno in Champions League, 2 su cinque impegni, prima dell’uscita dei nerazzurri dalla competizione. Quest’anno l’Inter potrà ritentarci, guidata proprio dal suo goleador.

La rete realizzata in finale di Europa League contro il Siviglia, inoltre, ha consentito all’attaccante classe ’93 di andare per 11 partite di fila a segno nel torneo.

Un traguardo che permette a Romelu Lukaku di entrare nella storia della competizione, superando con le 15 reti consecutive Alan Shearer, che si era fermato a otto.