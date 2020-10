Ore di attesa per le sorti di Genoa-Torino: tra i rossoblu confermati da un nuovo ciclo di tamponi 17 giocatori positivi al coronavirus.

Sono saliti a 22 i membri del Genoa positivi al coronavirus: nelle ultime ore la società ha comunicato che altri 3 calciatori hanno contratto l’infezione, vale a dire Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males. Costoro si aggiungono agli altri 14 giocatori la cui positività era stata confermata nei giorni precedenti insieme a quella di 5 esponenti dello staff.

Questa la lista dei calciatori col virus: Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schöne, Davide Zappacosta, Valon Behrami, Mattia Destro, Miha Zajc e Petar Brlek. I test a cui si sono sottoposti gli altri dipendenti e i dirigenti, invece, sono risultati negativi.

I casi positivi nel Genoa

In casa Genoa attualmente la metà della rosa è dunque positiva al Covid-19.

Nel caso in cui arrivasse il via libera da parte della Asl per la ripresa degli allenamenti per coloro che sono risultati negativi al tampone, questi dovranno effettuare i test ogni giorno. Inoltre, potranno allenarsi soltanto a piccoli gruppi. Una condizione che potrebbe pregiudicare la preparazione in vista della prossima sfida di campionato.

Genoa-Torino rinviata

Sabato 3 ottobre il Genoa avrebbe dovuto scendere in campo contro il Torino. In questi giorni la Lega sembra propendere per il “no”. al rinvio Se, da un lato, il protocollo sanitario della FIGC non contiene alcuna norma in merito, esiste infatti la possibilità di rifarsi al protocollo UEFA. In base a quest’ultimo la gara dovrebbe essere disputata purché almeno 13 giocatori, di cui un portiere, siano convocabili.

Per evitare che la situazione possa degenerare si è però deciso di rinviare la partita.