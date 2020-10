Confermata Juventus-Napoli, la Lega va contro la decisione della Asl

Andando contro la decisione presa dalla Asl partenopea, la Lega di Serie A ha confermato per domenica sera alle 20:45 la partita Juventus-Napoli.

Andando contro la decisione presa dalla Asl partenopea, che ha disposto l’isolamento volontario per “rischio epidemiologico” nei confronti dei giocatori del Napoli, la Lega di Serie A ha confermato per domenica sera alle 20:45 la partita di campionato Juventus-Napoli: “La Lega Serie A conferma che la gara Juventus-Napoli, valida per la terza giornata di campionato, resta in programma alle 20.45”.

Nelle ore precedenti la Juventus aveva anch’essa confermato la sua presenza, ma se alla fine gli azzurri non dovessero partire per Torino potrebbe prospettarsi una vittoria a tavolino per tre a zero a favore dei bianconeri.