Follia del pilota italiano Luca Corberi al mondiale di Kart di Lonato. Il 23enne dopo un contatto in pista con Paolo Ippolito, al quale è seguito il ritiro dalla gara, ha impugnato l’alettone della vettura danneggiata e l’ha scagliato contro il pilota rivale.

Un gesto da codice penale e gravissimo che rischia di mettere a repentaglio la carriera del giovane pilota.

Non contento, Corberi al ritorno ai box ha aspettato Ippolito e gli si è scagliato contro scatenando una rissa. Se la prima azione poteva essere in qualche modo giustificata dalla rabbia del momento e dal vedere i sogni di vittoria andati in fumo, l’aggressione al collega è se possibile più grave, avvenuta a mente fredda e al ritorno nel paddock.

La Fia ha avviato un’indagine il cui finale si preannuncia già scritto. Durissima anche la condanna di Felipe Massa: “Comportamenti inaccettabili, ci saranno conseguenze per queste persone”.

Il gesto di Corberi, avvenuto tra l’altro davanti agli occhi del campione Fernando Alonso, è stato immediatamente condannato nel settore. L’ex pilota di Formula 1, Jenson Button, ha aspramente redarguito il giovane pilota stroncandogli, di fatto, le speranze di carriera:

Luca Corberi has just destroyed any chance he had at a racing career after his disgusting behaviour today at the FIA Karting World champs. His father owns the circuit and is seen power driving the guy into a wall, Life ban for both of these idiots please https://t.co/uzWD1cDJ9w

— Jenson Button (@JensonButton) October 4, 2020