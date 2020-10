Il primo tampone era risultato negativo, mentre il secondo è positivo: due giocatori in ritiro con l'Italia Under21 hanno il Covid-19.

Il Covid-19 è arrivato anche tra le fila dell’Italia Under21. Due giocatori attualmente in ritiro con la Nazionale a Tirrenia sono infatti risultati positivi al tampone, anche se i test effettuati al momento della partenza erano negativi.

Le condizioni dei due giocatori

La positività è stata comunicata nella tarda serata di martedì 6 ottobre, a seguito dei tamponi effettuati la mattina stessa. Il primo tampone, effettuato domenica 4 ottobre, era invece risultato negativo, per cui gli azzurrini erano regolarmente partiti per il ritiro a Tirrenia in vista dei match validi per la qualificazione ai Campionati Europei di categoria in programma venerdì 9 ottobre contro l’Islanda e martedì 13 ottobre contro l’Irlanda.

I due giocatori sono attualmente asintomatici e, come previsto dalle normative, sono stati posti in isolamento fiduciario in attesa delle indicazioni della Asl competente. Anche il resto della squadra e i membri dello staff, in attesa di ricevere gli esiti dei nuovi test molecolari effettuati, è in isolamento. Gli allenamenti in programma mercoledì 7 ottobre sono stati pertanto annullati.

Uno dei due azzurrini positivi è il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni, mentre dell’altro non si conoscono ancora le generalità.