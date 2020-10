La procura ha deciso di aprire un fascicolo per la violazione della quarantena messa in atto da 7 giocatori della Juventus: il rischio è una multa.

Nuove grane per la Juventus nei confronti della quale è stata aperto un fascicolo da parte della procura di Torino per la violazione della quarantena da parte di alcuni suoi tesserati. Nello specifico si tratta di Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala, Cristiano Ronaldo, Buffon e Demiral.

Questi ultimi due hanno preferito lasciare la sede del ritiro, il J Hotel, mentre gli altri sono stati convocati dalle proprie nazionali. Tutti, però, sarebbero dovuti restare in isolamento fiduciario in attesa del secondo tampone dopo che sabato scorso, 3 ottobre, era stata riscontrata la positività al covid-19 di due membri dello staff bianconero.

LEGGI ANCHE: Caso Suarez, truffa per la cittadinanza: cosa rischia la Juventus?

Juventus, fascicolo per violazione della quarantena

Stando a quanto riferito dalla Asl torinese, sarebbe stata la Juventus stessa ha segnalare che alcuni calciatori avessero lasciato il luogo previsto per l’isolamento. Il passaggio successivo, come è norma, è che venga informata la procura che ha per l’appunto aperto un fascicolo sul caso della Juventus. La norma prevede che nessuno possa abbandonare la cosiddetta bolla, il luogo di quarantena, prima che due tamponi consecuitivi risultino negativi.

Il fascicolo K, questo il suo nome, risulta essere privo di indagati e ipotesi di reato.

Spetterà ai magistrati il compito di valutarne l’esistenza o meno. Trattandosi di un illecito amministrativo il rischio per i giovatori interessati è di una multa di massimo mille euro per la violanzione.