Anche Gagliardini e Nainggolan sono risultati positivi al covid-19 dopo i casi di Bastoni e Skriniar; si teme un nuovo focolaio in casa Inter.

Il covid continua a circolare negli spogliatoi della squadre di Serie A e non solo. Dopo il caso estremo del Genoa, dove sono stati ben 14 i contagi tra giocatori e staff, ora è l’Inter a tremare per altri due positivi in sqaudra.

Si tratta dei centrocampisti Roberto Gagliardini e di Radja Nainggolan che si vanno ad aggiungere ai due difensori Bastoni e Skriniar. Questi ultimi due sono risultati infetti nelle rispettive nazionali. La paura è quella di un focolaio tra le fila nerazzurre, il che complicherebbe notevolmente la strada verso il derby con il Milan previsto per il prossimo 17 ottobre.

LEGGI ANCHE: Serie A, allarme Coronavirus: si valuta la sospensione per 14 giorni

Inter, Gagliardini e Nainggolan positivi Covid

Problemi di formazione dunque per il mister Antonio Conte che perde ben 4 pedine del suo scacchiere con tutto ciò che ne consegue anche per quanto riguarda l’isolamento fiduciario a cui è costretta la squadra. Un clima di grande apprensione, al quale sembra proprio però che i giocatori di calcio dovranno abituarsi da qui alla fine dell’emergenza coronavirus.

In vista del derby della Madonnina anche il Milan ha i suoi problemi.

Sembra infatti scontata l’assenza di Zlatan Ibrahimovic e Duarte, entrambi risultati positivi al covid-19 nelle ultime settimane. Una stracittadina complicata priva di alcuni dei suoi grandi protagonisti, ma che proverà comunque a distanza a scaldare i cuori dei tifosi di entrambe le fazioni.