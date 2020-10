L'esterno della Juventus Douglas Costa ha subito un furto nella sua casa di Torino, a pochi giorni dal suo trasferimento al Bayern Monaco.

Douglas Costa, esterno brasiliano della Juventus ora in prestito al Bayern Monaco ha subito un furto nella sua casa di Torino. I ladri hanno svaligiato completamente l’abitazione, facenso razzia di orologi e gioielli dall’ingente valore economico. Sul caso indaga il Commissariato torinese.

I ladri avrebbero forzato una porta-finestra dell’appartamento di Via Lagrange proprio nei giorni successivi alla sua partenza, mettendo a soqquadro alla casa e portando via un ingente bottino di gioielli e orologi. Al momento l’esatto valore della refurtiva non è quantificabile, ma sull’accaduto indagano i carabinieri del capoluogo piemontese.

Rinviata decisione su Juventus-Napoli

Era attesa per oggo la sentenza da parte del Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea sul caso Juventus-Napoli, ma anche in questo caso a livello giuridico si è deciso di sospendere il giudizio.

Mastrandrea ha deciso di studiarsi per bene le carte a disposizione, dato che il match rimane tuttora “sub iudice”. La questione a cui dovrà rispondere è la seguente: il Napoli non si è potuto presentare per cause di forza maggiore al match di Torino? Il comunicato dell’Asl in questi giorni avrebbe dovuto chiarire immediatamente la situazione, ma prima di infliggere lo scontato 3-0 sanzionatorio, il giudice vuole fare luce sulla presunta violazione del protocollo Figc attuata nei giorni precedenti dal Napoli