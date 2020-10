Il difensore del Milan Matteo Gabbia è stato trovato positivo al Coronavirus nel ritiro dell'Under 21. Oltre a lui, anche Alessandro Plizzari.

Il Milan dovrà fare a meno del giovane difensore Matteo Gabbia per le prossime partite: il centrale rossonero, infatti, è stato trovato positivo al Coronavirus mentre era con la Nazionale Under 21.

Gabbia positivo al Coronavirus in Nazionale

Gabbia, insieme a tutto il gruppo-squadra degli Azzurrini, ha effettuato il tampone ieri all’arrivo in Islanda, dove era in programma la gara contro i pari età locali per le qualificazioni al Campionato Europeo, ed è risultato positivo al Coronavirus insieme al portiere della Reggina (ma in prestito dal Milan) Alessandro Plizzari.

Annullata Islanda-Italia Under 21

La gara tra Islanda e Italia Under 21 in programma alle 17.30 di venerdì 9 ottobre allo stadio ‘Víkingsvöllur’ di Reykjavik, valevole per la qualificazione al Campionato Europeo di categoria, è stata così rinviata: questa mattina la Figc ha ufficializzato la notizia tramite un comunicato aggiungendo che il rinvio si è reso necessario in seguito alla richiesta pervenuta dalla Federazione islandese di mettere la delegazione azzurra in isolamento fiduciario in seguito alla scoperta della positività al Coronavirus di Gabbia, Plizzari e di un componente dello staff.

Gabbia sicuro assente al derby

Fronte Milan, sicuramente un problema quello della sicura assenza di Matteo Gabbia per la positività al Coronavirus dall’elenco dei disponibili per il derby contro l’Inter, in programma il prossimo 17 ottobre alle 18.00: mister Pioli però dovrebbe fare affidamento sul ritorno in campo di Alessio Romagnoli, che sta recuperando da un problema al polpaccio che lo ha tenuto lontano dai campi praticamente da luglio.

Il centrale ex Roma oggi si è allenato con il gruppo, di fatto aumentando le sue chances di trovare posto al centro della retroguardia con Kjaer.