Sale la paura in casa Inter: i giocatori che attualmente hanno il Covid-19, dopo la positività di Ashley Young, salgono a sei.

I casi di positività al Covid-19 tra le fila dell’Inter salgono a sei. Dopo i casi accertati di Alessandro Bastoni (il cui contagio è stato rilevato mentre il difensore si trovata in ritiro con la Nazionale Under21), Milan Skriniar, Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan ed il secondo portiere Ionet Radu, infatti, la lista si allunga ulteriormente.

Anche il centrocampista Ashley Young, come ha annunciato il club nerazzurro attraverso una nota ufficiale, è risultato positivo. Salgono, dunque, a sei i casi.

La nota dell’Inter

“FC Internazionale Milano comunica che Ashley Young è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato ieri ad Appiano Gentile. Il calciatore inglese è già in quarantena presso la propria abitazione“, si legge nel comunicato.

Ashley Young era uno dei pochi giocatori nerazzurri ad essere rimasto ad Appiano Gentile durante la pausa, in quanto non convocato dalla sua nazionale.

Non si conoscono ancora, tuttavia, le condizioni del giocatore.

📄 | COMUNICATO FC Internazionale Milano comunica che Ashley Young è risultato positivo al Covid-19 👉 https://t.co/QkYiKaO9lt #FCIM — Inter (@Inter) October 11, 2020

Conte verso Inter-Milan

Il prossimo sabato 17 ottobre dovrebbe andare in scena il derby della Madonnina. Non mancano, tuttavia, le preoccupazioni.

Il tecnico nerazzurro Antonio Conte potrebbe dover fare a meno di almeno sei pedine. Nel Milan, invece, dopo due settimane è risultato negativo al tampone Zlatan Ibrahimovic, mentre resta ancora positivo Matteo Gabbia, il cui contagio è stato appurato mentre era in ritiro con l’Italia Under21. L’allerta al ritorno dei giocatori dalle rispettive nazionali, in programma tra mercoledì e giovedì, sarà massima per le società.

Al momento dunque Inter-Milan non sembra essere a rischio, anche perché Antonio Conte, come da regolamento, ha ancora almeno 13 giocatori a disposizione.

Eventuali sorprese a ridosso del derby, tuttavia, non sono da escludere.