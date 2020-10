Cristiano Ronaldo ha fatto ritorno in Italia per trascorrere la quarantena: volo privato e trasporto in ambulanza privata fino a Torino.

Non vuole perdere tempo Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese della Juventus, appena ricevuta la notizia della sua positività al Coronavirus si è subito messo al lavoro per programmare il ritorno in campo il prima possibile. Per bruciare le tappe, come ha sempre fatto.

Dopo un momento di comprensibile nervosismo e delusione per essere stato contagiato, Cristiano Ronaldo ha organizzato il suo rientro in Italia per trascorrere la quarantena obbligatoria domiciliare. Un volo privato lo ha già riportato n Piemonte, e all’aeroporto di Caselle troverà un’ambulanza (anch’essa privata) che lo condurrà presso la sua abitazione di Torino, rispettando così tutti i protocolli, per trascorrere la quarantena.

Cristiano Ronaldo in quarantena a Torino

Ci sono comunque delle particolarità che accompagnano il ritorno di Cristiano Ronaldo a casa dopo la notizia della sua positività al Coronavirus: il volo che riporterà l’attaccante portoghese a casa sarà di tipo sanitario. E come da protocollo, ribadito anche dalla Asl di Torino adesso il fuoriclasse di Madeira dovrà restare in isolamento domiciliare per 10 giorni, non partecipando quindi agli allenamenti con la Juventus.

Corsa contro il tempo per sfidare Messi

Quel che è certo, è che Cristiano Ronaldo dovrà saltare le sfide contro Crotone in trasferta (17 ottobre) ed Hellas Verona allo Stadium (25 ottobre) in Serie A, ma anche per l’esordio in Champions League contro la Dinamo Kiev del 20 ottobre. L’obiettivo è quello di riaverlo disponibile per la settimana successiva: il 28 ottobre infatti a Torino arriva il Barcellona, e per nulla al mondo Ronaldo vorrà saltare la supersfida contro il rivale storico, Leo Messi.