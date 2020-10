Federica Pellegrini è positiva al Coronavirus. La nuotatrice ha annunciato la notizia con una storia su Instagram.

Federica Pellegrini è positiva al Coronavirus. La notizia è stata diffusa dalla nuotatrice con una storia pubblicata su Instagram. “Oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l’esito è positivo. Sono positiva al Covid”, ha dichiarato. Una notizia che la campionessa veneta classe 1988 ha annunciato tra le lacrime.

Proprio lunedì avrebbe ripreso con le gare a Budapest all’Isl. Federica Pellegrini ha inoltre dichiarato che non vedeva l’ora di riprendere l’attività agonistica con regolarità. “E invece ci si ferma di nuovo”, ha annunciato. Ha poi concluso il post ironizzando con la nota canzone “Felicità” cantata da Albano e Romina Power: “Ci facciamo questi bei dieci giorni di quarantena a casa… Felicità…”.

Covid, Federica Pellegrini positiva

La nuotatrice ha spiegato, in lacrime, di aver dovuto interrompere gli allenamenti in quanto aveva accusato tosse e dolori. Si è poi sottoposta al tampone nel pomeriggio ed è arrivato l’esito di positività al virus. Lunedì avrebbe dovuto riprendere con le gare.

Le prime parole di Federica Pellegrini

“Ieri durante una sessione di allenamento sono uscita perché avevo molti dolori – ha spiegato su Instagram – tornata a casa nel pomeriggio ho cominciato ad avere mal di gola, e ovviamente non sono più andata in piscina.

Oggi pomeriggio ho fatto il tampone ed è positivo, sono positiva al Covid. Mi dispiace un sacco – ha aggiunto – perché lunedì sarei dovuta partire per l’Isl di Budapest, cominciando a gareggiare invece ovviamente non sarà cosi. Avevo molta voglia di gareggiare. Mi dispiace tanto non vedevo l’ora di ricominciare una stagione normale, nella normalità delle gare, invece niente ci fermiamo di nuovo. Non so se ridere o piangere, in verità ho pianto fino ad adesso – ha concluso – Cercheremo di prendere il lato positivo della cosa anche se per adesso mi sfugge.

Ci facciamo questi 10 giorni di quarantena a casa”.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta insieme

Proprio qualche giorno fa agli inizi di ottobre, Federica Pellegrini è stata sorpresa insieme al suo allenatore Matteo Giunta in un ristorante stellato di Roma.

I due sono stati paparazzati in atteggiamenti che farebbero pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia. La notizia di una loro presunta relazione circolava già da diverso tempo. Ad ogni modo non sono arrivate conferme né da Federica Pellegrini né da Matteo Giunta.