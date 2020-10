È ufficiale, tutti i tamponi processati ieri sono risultati negativi: Gattuso e il Napoli possono tirare un sospiro di sollievo.

Gattuso e il Napoli possono sorridere ancora dopo il roboante 4-1 rifilato all’Atalanta in Serie A di domenica scorsa: tutti i tamponi effettuati nella giornata del 19 ottobre sono risultati negativi al Coronavirus. Lo ha comunicato la società partenopea tramite un post su Twitter.

Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra. Resta solo da elaborare un tampone il cui esito sarà comunicato nel pomeriggio. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 20, 2020

Napoli, tamponi tutti negativi

Dopo le positività di Zielinski ed Elmas, e le successive violente polemiche per la mancata partenza della formazione azzurra verso Torino per affrontare la Juventus – che al momento, al netto del ricorso che sarà valutato nelle prossime settimane, è costato al Napoli la sconfitta a tavolino per 3-0 e un punto di penalizzazione in classifica – ora finalmente Gattuso può tirare un sospiro di sollievo perché gli ultimi test effettuati ieri alla squadra hanno dato totalmente esito negativo.

Il “tampone sospeso”

C’è comunque ancora una dose di incertezza in casa partenopea, perché come si legge dal comunicato, è rimasto un tampone da processare il cui risultato sarà diramato nel pomeriggio. Molti tifosi azzurri si sono allora sbizzarriti e, con la classica ironia napoletana, è stato coniato il “tampone sospeso“, parafrasando così il classico “caffè sospeso” che si possono trovare nei bar del capoluogo campano.

Napoli, testa all’AZ

Sicuramente la notizia che gli ultimi tamponi in casa Napoli sono risultati tutti negativi non può che rasserenare ancora di più gli animi a Castel Volturno, dove la squadra di mister Gattuso sta preparando la sfida d’esordio in Europa League contro la formazione olandese dell’AZ Alkmaar.

La partita si giocherà giovedì 22 ottobre al San Paolo con calcio d’inizio alle 18.55.